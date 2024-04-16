Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşikaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile oynanan mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

Semih Kılıçsoy’un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)’nda gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA