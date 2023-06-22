Fenerbahçe beklenen transferi resmen duyurdu! Yıldız futbolcu İstanbul'da

Fenerbahçe, 37 yaşındaki ünlü forvet Edin Dzeko transferini resmen duyurdu. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında boşalan golcü koltuğu için Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun peşine düşmüştü.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." denildi.

37 yaşındaki yıldız futbolcunun ilk fotoğrafı da paylaşıldı.

Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan 37 yaşındaki Edin Dzeko, 14 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş kazanıyordu.

Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko transferi hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü