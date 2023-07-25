Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in peşinde! İlk açıklama geldi

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile transfer görüşmelerine başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ''Bazı teklifler var bir şey söylemem doğru olmaz'' dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer takviyelerine devam ediyor. Son olarak Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'nın sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için resmi temaslara başladığı öne sürüldü. Bu söylentilerin ardından Cengiz Ünder'den ilk açıklama geldi. Milli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer iddialarına "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemem doğru olmaz." ifadeleriyle yanıt verdi. Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.