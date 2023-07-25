  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in peşinde! İlk açıklama geldi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in peşinde! İlk açıklama geldi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in peşinde! İlk açıklama geldi
Güncelleme:

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile transfer görüşmelerine başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ''Bazı teklifler var bir şey söylemem doğru olmaz'' dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer takviyelerine devam ediyor. 

Son olarak Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'nın sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

Bu söylentilerin ardından Cengiz Ünder'den ilk açıklama geldi.

Milli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer iddialarına "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemem doğru olmaz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe cengiz ünder
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları Mert Ramazan Demir'i çıldırtacak
2. el araç satışında yeni önlem açıklandı
Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü
TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı
İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı
Adana'da büyük deprem! Çevre iller de sarısıldı
Deprem Kahini'nden Adana depremi sonrası korkutan uyarı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesi
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi...