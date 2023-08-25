Fenerbahçe, Livakovic transferini bitirdi

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic’i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Livakovic’in kulübü Dinamo Zagreb’e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro’ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Hırvat milli kaleci, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da hazır bulundu.

Livakovic, imza töreninin ardından “Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

LIVAKOVİC SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Hırvat kalecinin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

SELAHATTİN BAKİ: ÜZERİNDE UZUN SÜREDİR ÇALIŞTIĞIMIZ BİR TRANSFERDİ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, şunları kaydetti:

“Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay’ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemize yakışır bir CV’si olan Hırvatistan milli takımının as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. ‘Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe’ye geleceğim’ diye. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan’a da çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak."

DHA