Fenerbahçe yenilmezlik serisini 4 golle sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 18 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde 6. kez geriden gelerek kazandı

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı. Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Ferdi Kadıoğlu, ligde siftah yaptı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11’de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.

24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig’de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mert Hakan Yandaş’tan üst üste iki iç saha maçında gol

Sarı-lacivertlilerde son 3 lig maçında 11 başlayan Mert Hakan Yandaş, ligde 2. golüne ulaştı. Pendikspor müsabakasının 59. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Mert Hakan, 27. haftada Kasımpaşa filelerini de havalandırmıştı.

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig’de 12 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta forma giydi.

Mert Hakan, Pendikspor karşısında 74. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın arka direğe ortasına iyi hareketlenen Halil Akbunar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Cengiz Ünder’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Dzeko kale önünde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erdem Canpolat sağına uzanarak topu kornere çeldi.

59. dakikada Ferdi Kadıoğlu pasını ceza sahası dışı sol çaprazında bulunan Mert Hakan Yandaş’a çıkardı. Sağ ayağıyla sert bir vuruş yapan Mert Hakan uzak direk dibinden topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Welinton sol kanatta Dzeko’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş, topu ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Krunic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada N’diaye, ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci’ye faul yaptı. Bir süre devam eden VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+1. dakikada Lusamba, Osayi-Samuel’e orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam’ın bu kararını alkışlayan Lusamba, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu, Fred’le paslaşarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Ferdi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

90+6. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada Djiku'dan pası alan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1





DHA / İHA