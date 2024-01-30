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  5. Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Bartuğ Elmaz imzayı attı!

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Bartuğ Elmaz imzayı attı!

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Bartuğ Elmaz imzayı attı!
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Fenerbahçe'de iki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Bartuğ Elmaz Sivasspor'a transfer olurken, Miguel Crespo İspanya'ya gönderilecek.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, kısa süre içerisinde Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

Portekizli orta saha oyuncusu İspanyol ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Crespo, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BARTUĞ ELMAZ İMZAYI ATTI

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren  Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya'ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe'de görev yaptı. 

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Bartuğ Elmaz imzayı attı! - Resim : 1

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe bartuğ elmaz Miguel Crespo
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