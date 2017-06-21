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  5. 21 Haziran 2017 20:43

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e rakip çıktı !

Kameni'nin transferinde önemli aşama kaydeden F.Bahçe yönetimi, Kamerunlu kaleciyi Topuk Yaylası kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e rakip çıktı !
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Fenerbahçe yeni sezonunun kaleci rotasyonunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'in kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılsa da, henüz imzalar atılmış değil.

Ailesiyle tatilini sürdüren ve daha önce de sözleşme uzatma konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıklayan deneyimli kalecinin durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

KAMENİ'DE SONA DOĞRU

Porto'dan kiralanan Fabiano'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrasında boşalan kaleci rotasyonu için planlanan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren Fenerbahçe Malagalı Carlos Kameni ile görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

TOPUK YAYLASI KAMPINA KATILACAK

Sarı-lacivertlilerin kaleci konusunu Haziran ayı içinde çözüme kavuşturması ve Topuk Yaylası kampına yetiştirmesi bekleniyor.

RONALDO'YU ÇILDIRTAN KALECİ

La Liga'nın en iyi kalecileri arasında gösterilen Kameni, Real Madrid-Malaga maçlarında Ronaldo'nun şutlarını birçok kez başarıyla kurtarmış ve Portekizli yıldızı kızdırmıştı.

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