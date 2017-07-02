Fikret Orman, Sosa'ya kapıları kapattı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aksine transferde sakin davranan Beşiktaş’ta taraftarlar büyük sabırsızlık yaşarken, Başkan Fikret Orman camiaya mesaj gönderdi...

Siyah-Beyazlı kulübün patronu, “Ligin en iyi takımıyız” diyerek sözlerine başladı. Başkan, “Son iki yıldır Beşiktaş şampiyon. Bu yarışın içinde olmak isteyen rakiplerimizin takviyelere sarılmaları gayet normal. Bizim gücümüze ulaşmak adına transferlere imza atıyorlar” dedi. Geçmişte Beşiktaş’ın transfer hataları yaptığına dikkat çeken Orman, “Transfer futbolun en kolay yönü. Daha önce bizde yapıldığı gibi, x oyuncuyu istersin. Adamın değeri 3’tür, 5 verip alırsın, olur biter. Sonuçta kulübün parasını veriyorsun. Böyle yapıldı yıllarca ama sonuçlara bakın. Öyle transfer ile başarı gelmez” ifadelerini kullandı.

‘Taraftarımız rahat olsun’

Takviyeler konusunda temkinli davrandıklarına dikkat çeken Orman, “Önümüzde uzun süre var. Yıl boyunca takip ettiğimiz, bize önerilen bir çok isim var. Zaten herkes Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Bu dönem de aramızdan ayrılacak ve katılacak isimler olacaktır. Duruma, şartlara göre gerekeni yapacağız. Taraftarımız rahat olsun. Kim giderse gitsin, daha iyisini alırız” diye konuştu.

‘Sosa konusu kapalı’

“Beşiktaş’tan gidip de geri dönmek istemeyen bir kişi bile yok” diyen Orman, “Daha son sözümüzü söylemedik. Transferde dengeleri koruyup az ama üst düzeyde takviye yapacağız. Sosa konusunda ise oyuncunun gidişi Beşiktaş duruşu ile hiç bağdaşmadı. Futbolculuğu kadar, bizler için karakter de önemli. Sosa konusu kapalı bizim açımızdan” yorumunu yaptı.

‘Pepe bize bağlı’

Taraftarın çok istediği Pepe ile ilgili konuşan Beşiktaş’ın patronu, “Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

‘Hepsi kalsın isterim’

Başkan Fikret Orman, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını söylerken, “İyi kalpli oyunculardan oluşan, pırıl pırıl bir kadromuz var. Hepsinin kalmasından yanayım. Ancak bu konular teknik ekibin işi. Kararı onlar verecek. İlke olarak oyuncuyu alırken de gönderirken de aynı saygı ve sevgi çerçevesinde yapıyoruz” dedi.

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