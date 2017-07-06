Gael Clichy imza aşamasında

Elia, Chedjou ve Tunay Torun’u renklerine bağlayıp gücüne güç katan Başakşehir, önceki gün İstanbul’a getirdiği Gael Clichy ile imza aşamasına kadar geldi.

Manchester City’den ayrılmak üzere olan tecrübeli sol beke tesisleri, stadı ve İstanbul’u gezdirdikten sonra masaya oturan Başakşehir, şartlarda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Clichy’nin de Başakşehir’in projesinden son derece etkilendiği ve “Ailemle görüşüp kararımı size bildireceğim” diyerek İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.

Başakşehirli yöneticilerin bu transfere artık ‘Bitti’ gözüyle baktığı bildirildi.