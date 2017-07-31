Galatasaray Franck Ribery iddialarını yalanladı

Bu futbolcunun kim olduğuna dair arayışlar başlarken Franck Ribery ismi ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, 5 Temmuz'da Necati Ateş'e yazdığı, "Umarım yakında tekrar görüşürüz" mesajı hatırlatılsa da Galatasaray'ın sürprizinin Ribery olmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ribery'nin kesinlikle gündemlerine girmediklerini açıkladılar.



Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Ribery, taraftarımızla yeniden barışmak için harika bir proje olur ancak Fransız yıldızın hem aldığı ücret hem de Bayern Münih'in ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi transferi zorlaştırıyor ve bu sebeple de Ribery transfer gündemimizde değil" dediği ifade edildi.

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