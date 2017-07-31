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  5. 31 Temmuz 2017 15:00

Galatasaray Franck Ribery iddialarını yalanladı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, "Bir pozisyon için sürpriz bir ismimiz var" açıklaması taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Franck Ribery iddialarını yalanladı
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Bu futbolcunun kim olduğuna dair arayışlar başlarken Franck Ribery ismi ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, 5 Temmuz'da Necati Ateş'e yazdığı, "Umarım yakında tekrar görüşürüz" mesajı hatırlatılsa da Galatasaray'ın sürprizinin Ribery olmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ribery'nin kesinlikle gündemlerine girmediklerini açıkladılar.
 
Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Ribery, taraftarımızla yeniden barışmak için harika bir proje olur ancak Fransız yıldızın hem aldığı ücret hem de Bayern Münih'in ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi transferi zorlaştırıyor ve bu sebeple de Ribery transfer gündemimizde değil" dediği ifade edildi.

Sporx

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