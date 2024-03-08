Galatasaray'dan gol yağmuru: Seri devam ediyor

Süper Lig'in 29. haftasında zirvedeki Galatasaray, Çaykur Rizespor'u kendi evinde ağırladı. İlk yarıda Galatasaray, 4-1'lik üstünlük elde etti. Maçın ikinci yarısı ise 6-2'lik bir skorla tamamlandı.

Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Bol gollü maçın ilk yarısı 4-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresi ise 6-2'lik skorla sonuçlandı.

Galatasaray'da goller Kerem Demirbay, Torreira ve Icardi'den geldi. Rizespor'un gollerini ise Hojer ile Olawoyin'den geldi. Galatasaray evinde galip gelme serisini 32 maça çıkardı.

Maçta Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı.

Victor Nelsson'un partneri Berkan Kutlu oldu. Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz gibi Berkan Kutlu'ya da birçok pozisyonda görev verdi. Rizespor mücadelesinde defansın ortasında oynayan Berkan daha önce de orta saha dışında sol bekte forma giymişti.

KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL PANKART

Sarı-kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı.

Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı.

Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.

Taraftarlar da tribünde "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ve "Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın bir gün değil her gün yanındayız" yazılı pankart açtı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Galatasaray'da yeni transfer Derrick Köhn gelen ortaya gelişine vurarak perdeyi açtı: 1-0

23' Galatasaray'da sakatlanan Kaan Ayhan yerine 23. dakikada Zaha oyuna dahil oldu

23' Torreira'ya yapılan müdahale sonrası Icardi hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü

31' Torreira sarı-kırmızılıları 2-0 öne geçirdi

38' Çaykur Rizespor, Hojer'ın golüyle farkı 1'e indirdi

41' Kerem Demirbay uzaktan attığı jeneriklik golle maçı 3-1'e getirdi

45' Galatasaray'da Kerem Demirbay 5 dakikada 2. golünü atıyor: 4-1

45+4 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci devre başladı

57' Icardi ve Mertens'in paslaşmaları sonrasında Mertens'in şutunu kaleci kurtardı

61' Olawoyin'in golüyle Rizespor farkı 2'ye indirdi

63' Kerem Demirbay penaltı golüyle kendisinin 3. takımının 5. golünü atarak hat trick yaptı

85' Icardi, skoru 6-2'ye getirerek farkı 6-2'ye getirdi

90+3 Mücadele sona erdi