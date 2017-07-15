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  5. 15 Temmuz 2017 10:02

Galatasaray'dan Semih Kaya'ya teşekkür

Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için sarı kırmızılı takımdan teşekkür mesajı yayımlandı.

Galatasaray'dan Semih Kaya'ya teşekkür
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Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya'ya, sarı-kırmızılı takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan çıkarak 2009 yılında A takıma kadar yükselen Semih'e teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Semih Kaya'nın Florya'da başlayan, 11 kupa ile taçlandırılan Galatasaray kariyeri, Sparta Prag'da devam edecek. Hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Semih'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

semih kaya , Galatasaray