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  5. Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu! PSG'ye sürpriz teklif

Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu! PSG'ye sürpriz teklif

Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu! PSG'ye sürpriz teklif
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Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için PSG'ye bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain’den Arjantinli forvet Mauro Icardi’yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray’da mutlu olduğunu ifade eden Icardi için sarı kırmızılı yönetim harekete geçme kararı aldı.

TEMSİLCİ GÖNDERİLECEK

Sabah’ın haberine göre sarı kırmızılılar, Mauro Icardi için, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor.

HEDEF BONSERVİSSİZ ALMAK

Galatasaray, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi amaçlıyor.

Aslan, 8 milyon Euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon Euro'yu bulan Icardi için PSG'ye, 'Bonservis bedeli vermeyelim, sizi de bu maliyetten kurtaralım' diyecek.

TEMASLAR HAFTAYA BAŞLAYACAK

Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak ve Arjantinli golcünün durumu netleşecek.

Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Icardi, 13 gol attı, 8 asist yaptı.

Sabah

Etiketler Galatasaray galatasaray maoruo icardi psg transfer
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