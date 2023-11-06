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  5. Süper Lig maçında şaşkına çeviren anlar!

Gaziantep FK - Rizespor maçında şaşkına çeviren anlar

Gaziantep FK - Rizespor maçında şaşkına çeviren anlar
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta Rizespor kalecisi aut atışını kullanacağı sırada topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan'ın topu elle düzeltmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Rizespor ile oynadığı maçta sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.

KALECİ TOPU TAKIM ARKADAŞINA BIRAKTI
karşılaşmanın 19. dakikasında konuk takım kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu takım arkadaşı Emirhan'a bıraktı. O sırada Emirhan beklenmedik bir hareket yaptı ve topu elle kontrol etti.

HAKEM PENALTI VERDİ
Emirhan'ın topu elle düzelttiğini gören hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı çaldı. Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, golü attı ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçti.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

Etiketler süper lig rizespor gaziantep fk penaltı
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