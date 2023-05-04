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Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Giresunspor'da Hakan Keleş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna İrfaz Buz getirildi.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Giresunspor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi, Hakan Keleş ile yolların ayrılması sonrası deneyimli bir isimi göreve getirdi.

"İRFAN BUZ İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
İrfan Buz'u takımın başına getiren Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMADI
Son olarak 2021 yılında Yeni Malatyaspor'u çalıştıran İrfan Buz, burada 20 maça çıkmıştı. Buz, sarı-kırmızılı takım 1.00 puan ortalaması tutturmuştu.

Etiketler Giresunspor giresunspor irfan buz teknik direktör
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