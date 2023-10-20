İsmail Kartal Fenerbahçe'de yıldız ismin biletini kesti

Yeni sezona hem Trendyol Süper Lig'te hem de Avrupa'da fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yıldız ismin biletini kesti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 16 maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile yoluna kayıpsız devam ederken söz konusu süreçte sistemde değişti.

Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde 4-4-2 formasyonunda oynayan Fenerbahçe, bu sezon tek forvetli sisteme geçti. Böylelikle Edin Dzeko forvetin değişmez ismi oldu.

Valencia ile geçtiğimiz yıl iyi bir ivme yakalayan Michy Batshuayi ise yedek kaldı. Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal’ın birebir görüşmeler yaparak hazır tutmaya özen gösterdiği futbolcu için karar verildi.

YOLLAR AYRILACAK

Sözcü’nün haberine göre İsmail Kartal’ın “Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın” şeklindeki sözleri karşılık bulmadı. Ali Koç yönetimi ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Lens ve Nottingham Forest'ın takibindeki Batshuayi için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro. Transfermarkt’a göre değeri 9 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı, 3 gol attı, 2 asist yaptı.