İşte Beşiktaş'ın Soldado teklifi

Kara Kartal, İspanyol golcü için teklifini belirledi. Yönetim, oyuncusu için 4 milyon Euro (16 milyon TL) isteyen Villareal’e 2.5 milyon Euro (10.3 milyon TL) oyuncuya da seneliği 1.5 milyon Euro’dan (6.2 milyon TL) 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

Forvet transferi konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak gündemine İspanya La Liga ekibi Villarreal’ın golcüsü Roberto Soldado’yu almıştı.



Kartal'ın teklifi belli



Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 32 yaşındaki futbolcuyu listesine ekleyen ve İspanyol golcünün cephesinden maliyet planı isteyen Kartal, hem Villareal'den hem de oyuncudan 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) taleple karşılaştı. Siyah-Beyazlı yönetimin de sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcudan gelen isteği değerlendirdiği ve Soldado için kulübüne 2.5 milyon Euro (10.3 milyon TL); kendisine de seneliği 1.5 milyon Euro’dan (6.2 milyon TL) 2+1 yıllık kontrat önerdiği bildirildi.



Kulübünden vizeyi kaptı



Yönetimin, toplamda 7 milyon Euro’yu (29 milyon TL) bulan teklifi oyuncunun menajeri aracılığıyla Villareal’e ve Soldado’ya iletmesinin ardından gelecek cevapları beklemeye başladığı belirtildi. Geçen sezon uzun bir sakatlığı geride bırakmasının ardından La Liga temsilcisiyle çıktığı 12 maçta rakip fileleri 4 kez sarsan Soldado’nun, kariyerine daha fazla forma giyeceği bir takımda devam etmek istediği, kulübünün de gidişine kolaylık sağlayacağı ifade edildi.



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