Kartal deplasmanda yine kayıp!

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 9 kişi kaldığı maçta Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu ve 4 hafta sonunda 1 galibiyette kalıp kötü gidişatı durduramadı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi, 59. dakikada Güray Varol ve 80. dakikada Raman Chibsah kaydetti. Beşiktaş'ta 83. dakikada 83'te Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı goller ise puan için yeterli olmadı.

ELNENY BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ta 6. dakikada Domagoj Vida ve 75. dakikada Muhammed Elneny, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Beşiktaş, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Kayode, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 4 hafta sonunda 4 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı. Gazişehir Gaziantep ise 7 puan ile 5. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gazişehir Gaziantep ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Vida, kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi ve ardından Vida'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 7. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi, topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada savunma arkasına sızan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

30. dakikada Gazişehir Gaziantep önemli fırsat kaçırdı. Twumasi'nin sol kanattan yerden yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Oğuz Ceylan, Caner'i geçtikten sonra kaleye şut çekti ancak top direkten döndü.

34. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle topu kontrol etti.

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Ancak top auta gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Kayode'nin ortasına Güray gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

60. dakikada gelişen Gazişehir atağında Raman'ın vuruşu üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş'ın dışa doğru kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ljajic'in şutu üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası arkasına sarkan Kayode'nin şutu kalecide kaldı.

70. dakikada savunmadan sekerek kaleye yönelen Boyd'un şutunu Günay son anda çeldi.

76. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardında Beşiktaş'ta Elneny, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

79. dakikada ceza sahasında içerine yapılan ortada topla buluşan Raman farkı üçe çıkardı. 3-0

83. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Ljajic’in pasında Umut Nayır topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Atiba yaptığı kafa vuruşuyla fark bire indirdi. 3-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Alin Toşca xx, Morais xx, Pappy Djilobodji xx, Güray Vural xx (Furkan Soyalp dk. 81 x) Tetteh xx, Diarra xxx (Raman dk. 59 x), Twumasi xxx (Muhammed Demir dk. 77 x), Kayode xxx

Beşiktaş: Loris Karius xx, Gökhan Gönül xx, Domagoj Vida xx, Victor Ruiz xx, Caner Erkin xxx, Elneny xx, Dorukhan Toköz xx (Atiba dk. 66 xxx), Adem Ljajic xxx, N'Koudou xx, Diaby xx (Boyd dk. 66 x), Güven Yalçın xx (Umut Nayir dk. 82 xx)

Goller: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)