Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor, Boşnak hoca Fahrudin Ömeroviç ile anlaştığını açıkladı.

Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Fahrudin Ömeroviç ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FAHRUDİN ÖMEROVİÇ KİMDİR ?

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktör Yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'le anlaştı.

26 Ağustos 1961'de bugün Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan Doboj'da doğan Fahrudin Ömeroviç, Boşnak eski kalecidir. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Ömerovic, Türkiye'de futbol oynarken Türk vatandaşlığı aldı ve Türkiye'de adı Fahrettin Ömerli olarak biliniyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Ömeroviç, futbolculuğu bıraktıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar verdi. Başlangıçta Safet Susic ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı. İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor kulüplerinde de antrenör olarak görev yaptı. Boşnak teknik direktör son olarak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıyordu.

Fahrudin Ömeroviç, daha önce 25 Ekim 2017'de Konyaspor ile teknik direktörlük için anlaşmıştı.