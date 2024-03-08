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PFDK, Burak Yılmaz'a cezayı kesti!

PFDK, Burak Yılmaz'a cezayı kesti!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında çıkan olaylar nedeniyle Teknik Direktör Burak Yılmaz'a 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. PFDK, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ile Kayserispor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle sarı kırmızılı kulübe 192 bin TL para cezası verdi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz'a da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübü’nün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz’ın, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

İHA

Etiketler Kayserispor Çaykur Rizespor PFDK Burak Yılmaz Çaykur Rizespor Kayserispor
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