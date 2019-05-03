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  5. 03 Mayıs 2019 22:21

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Süper Lig'de 31. haftanın ilk maçında lider Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan daha kaybetti. Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Galatasaray, Pazar günü derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda liderliğe...

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında lider Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı. İlk yarıda iki takım da etkili bir pozisyon bulamayınca devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda daha hareketli bir görüntü çizen Başakşehir, Elia ile yakaladığı iki pozisyondan da gol çıkaramadı. 77'de Sivasspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Rybalka'nın ceza sahası içindeki şutunda Mahmut Tekdemir, vücudunu siper ederek golü önledi.

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İlerleyen dakikalarda iki takım da golü bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 63, Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sivasspor , başakşehir , Süper Lig puan durumu
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