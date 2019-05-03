Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında lider Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı. İlk yarıda iki takım da etkili bir pozisyon bulamayınca devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda daha hareketli bir görüntü çizen Başakşehir, Elia ile yakaladığı iki pozisyondan da gol çıkaramadı. 77'de Sivasspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Rybalka'nın ceza sahası içindeki şutunda Mahmut Tekdemir, vücudunu siper ederek golü önledi.

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İlerleyen dakikalarda iki takım da golü bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 63, Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

