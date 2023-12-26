Süper Kupa'da para ödülü belli oldu

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında kazanan kulübün elde edeceği gelir belli oldu.

Süper Lig'te hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçının ardından Türk futbolunun iki ezeli rakibi bu sefer de Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan Süper Kupa maçının para ödülü belli oldu.

İki kulübe toplamda 108 milyon TL para ödülü dağıtılacak, kupayı kazanan takım ise 65 milyon TL'lik pastadan büyük payı alacak.

Diğer takım ise 43 milyon TL ödül alacak.