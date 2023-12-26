  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Kupa'da para ödülü belli oldu

Süper Kupa'da para ödülü belli oldu

Süper Kupa'da para ödülü belli oldu
Güncelleme:

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında kazanan kulübün elde edeceği gelir belli oldu.

Süper Lig'te hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçının ardından Türk futbolunun iki ezeli rakibi bu sefer de Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak olan Süper Kupa maçının para ödülü belli oldu.

İki kulübe toplamda 108 milyon TL para ödülü dağıtılacak, kupayı kazanan takım ise 65 milyon TL'lik pastadan büyük payı alacak.

Diğer takım ise 43 milyon TL ödül alacak.

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray süper lig süper kupa fenerbahçe galatasaray derbi süper kupa finali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Erdoğan'ın o sözü İsrail'i çıldırttı! Hınçlarını Türk kahvesinden çıkardılar Erdoğan'ın o sözü İsrail'i çıldırttı! Hınçlarını Türk kahvesinden çıkardılar Asgari ücret zammı için ''büyükşehirler'' önerisi Asgari ücret zammı için ''büyükşehirler'' önerisi Kızıl Goncalar'da olay olan ''denklem'' sahnesi Kızıl Goncalar'da olay olan ''denklem'' sahnesi Depremin yıktığı tarihi Uzun Çarşı'da şimdi de yangın çıktı Depremin yıktığı tarihi Uzun Çarşı'da şimdi de yangın çıktı Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... Linç girişiminin nedeni pes dedirtti! Taciz değil, terör değil... Linç girişiminin nedeni pes dedirtti! Buzdolabını soba sanan alzheimer hastası kadın korkunç bir şekilde can verdi Buzdolabını soba sanan alzheimer hastası kadın korkunç bir şekilde can verdi Cumhur İttifakı ortağı TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Cumhur İttifakı ortağı TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi