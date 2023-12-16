Süper Lig hakemleri kararlarını verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, bu hafta içi yeniden başlayacak olan futbol müsabakaları için maçlara çıkma kararı aldı. TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler "talep listesi" ile birlikte bir yazılı açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında yapılan Süper Lig karşılaşmasında bitiş düdüğünün çalmasının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırı düzenlenmişti. Süper Lig hakemleri yaşanan bu skandal saldırının ardından ligin 16. haftasında oynanacak olan karşılaşmalara çıkmama kararı almıştı.

Bu karar üzerine Süper Lig'in 16. haftasında 16-17-18 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçlar 10-11-12 Ocak tarihine ertelenmişti.

HAKEMLER KARARINI VERDİ

Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı kaydedildi. Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyonun da iptal edildiği öğrenildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi. Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden başlayacak.

HAKEMLERDEN YAZILI AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve hakemler arasında bu konuya ilişkin bir toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası Süper Lig, VAR, Süper Lig Yardımcı, A Klasman, A Klasman Yardımcı Hakemleri, Halil Umut Meler'in de 'geri dönüş' çağrısı yapmasıyla beraber göreve geri döneceklerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bildiğiniz gibi 11 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiş düdüğünün ardından arkadaşımız Halil Umut Meler’in maruz kaldığı menfur hadise sonrasında ortak bir karar almış ve bir sonraki açıklamamıza kadar müsabakalara çıkmayacağımızı siz değerli kamuoyuna beyan etmiştik. Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri son derece hızlı şekilde radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir. Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlanmış ve konu tüm dünya kamuoyu nezdinde çok büyük gündem yaratmıştır. Geçen günler içinde arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlık durumu da iyiye gitmiştir.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Sayın Başkanımız tüm Süper Lig Hakemleri, VAR Hakemleri, Yardımcı Hakemler Temsilcisi ve A Klasman Hakemleri Temsilcisi’nin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır.

Bu toplantıda Hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi’ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik:

Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi

Disiplin Talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması

Bu ve benzeri konular ile ilgili olarak Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir. Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de Hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız.

PFDK açıkladı: İşte hakem yumruklamanın cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), görevinden istifa eden eski başkan Faruk Koca ve adamlarının sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darp etmesinin ardından Ankaragücü kulübüne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.

MKE Ankaragücü'nden PFDK'nın cezasına itiraz

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirtti.