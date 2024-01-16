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Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor

Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor icralık oldu. Kulüp açık artırmayla 27 Şubat'ta satışa çıkarılacak.

Son olarak FIFA'dan transfer yasağı alan Kayserispor sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Kayseri yerel basında yer alan iddialara göre; Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle Kayserispor açık artırmayla 27 Şubat’ta satışa sunulacak.

Kayseri Genel İcra Dairesi’nden yapılan duyuruda borçtan dolayı tescilli Kayseri spor futbol anonim şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

HEM KULÜP HEM MAĞAZA HEM FUTBOL OKULU

'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel ise 35 milyon TL oldu. İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41’de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41’de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 Milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL oldu.

Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor - Resim : 1

Etiketler Kayserispor süper lig kayserispor icra satılık
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