  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sürpriz iddia: Talisca, Beşiktaş yolcusu!

Sürpriz iddia: Talisca, Beşiktaş yolcusu!

Sürpriz iddia: Talisca, Beşiktaş yolcusu!
Güncelleme:

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Anderson Talisca'nın Al Nassr'da kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERİLDİ
Arabistan basını daha önce de, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Al Nassr'ın Beşiktaş'a transfer mesajı yolladığını öne sürmüştü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.   

Etiketler Beşiktaş beşiktaş anderson talisca suudi arabistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisiyle plajı yaktı geçti
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın KKM kararını yorumladı: Mevduat faizi artacak
Eski vekillerden büyük ayıp! Hak etmedikleri 149'ar bin TL'yi iade etmediler
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV zammı gelecek mi?
Rus uzay aracı Luna-25 Ay'a çarptı!
Milyonluk tarlada sabaha kadar nöbet
Ucuz konut kredisi geliyor! Devlet desteği de verilecek
Kiracı evi ateşe verip kaçtı
Nevşin Mengü ile Melih Gökçek'in ''genelev'' diyaloğu olay oldu
İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı