Trabzonspor evinde yıkıldı !

Trabzonspor'un başlangıç kadrosunda 3 oyuncu değişikliği yapılırken, Burak Yılmaz bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre, Nwakaeme'nin yerine Vahid Amiri'yi, Olcay Şahan'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü, Hugo Rodallega'nın yerine de Burak Yılmaz'ı oynattı.

Sezon öncesi yurt dışı kampında sakatlanan ve kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz, 3 maç sonra kadroda yer alırken, başlangıç 11'inde ilk kez kendisine yer buldu. Bu sezon sadece ligin 2. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçının son 26 dakikasında görev yapan Burak, Rodallega'nın yedek soyunduğu maçta takımının golcüsü olarak sahaya çıktı.

Maça çok hızlı başlayan Göztepe henüz 9. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 28'i gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Yasin, kendisinini ve takımının 2. golünü kaydetti. Trabzonspor 42. dakikada penaltı kazansa da Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Beto gole izin vermeyince Göztepe soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda vites yükselten Trabzonspor, aradığı golü 66'da Burak Yılmaz'la buldu. Göztepe bu golde ofsayt itirazından buluns da VAR ile yapılan inceleme sonrası gol kararı çıktı.

Nefes kesen son

Maçın anların ise nefesleri kesti. Önce 90+4. dakikada Burak Yılmaz'ın şutu direkten dönerken 90+5. dakika sonra Rodallega topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonu tekrar izleyen Hüseyin Göçek, golü geçersiz saydı ve Göztepe, Trabzon'dan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe 9 puana yükselirken Trabzonspor 7 puanda kaldı.