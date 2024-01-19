  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Trabzonspor ile Galatasaray 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN ( 20 Ocak Cumartesi )

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21 Ocak Pazar 

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi 

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

Etiketler Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi haftanın hakemleri hakemler süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi AK Parti'de 8 belediye başkanı çizik yedi İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda 14 gün ne yapacağı belli oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! Önce yağmur, ardından kar... Kış geri geliyor! TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama TCMB Başkanı Erkan'dan CİMER'lik olan skandal iddia sonrası ilk açıklama Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Endonezya'nın 10 milyon nüfuslu başkenti taşınıyor Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var