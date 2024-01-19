Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Trabzonspor ile Galatasaray 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN ( 20 Ocak Cumartesi )

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21 Ocak Pazar

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın