Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Trabzonspor ile Galatasaray 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN ( 20 Ocak Cumartesi )
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
21 Ocak Pazar
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol