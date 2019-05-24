Trabzonspor kazandı ama yetmedi

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Rizespor, 16. dakikada Fernando Boldrin'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 20. dakikada Hugo Rodallega ile cevap verdi ve skoru eşitledi. 23. dakikada Dario Melnjak'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor öne geçti. 43. dakikada Abdülkadir Ömür, ilk yarının skorunu belirledi.

Rizespor, 65. dakikada Vedat Muriqi attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 63 puanla sezonu 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde etti. Çaykur Rizespor ise sezonu 41 puanla noktaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2

32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3

İKİNCİ YARI

53. dakikada Saadane'nin sağ taraftan ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

55. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

65. dakikada Samudio'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-3

72. dakikada Pereira'nın pasında toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

78. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Saymak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Abdulkadir Ömür uzaklaştırdı.

Stat: Rize Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Saadane xx, Awaziem x, Melnjak x, Musa Çağıran x (Umar dk. 46 x), Azubuke x (Abarhoun dk. 84 ?), Samudio xx, Boldrin xx, Aatif x (Mustafa Saymak dk. 72 x), Vedat Muriç xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hoseini xx, Novak xx, Sosa x (Ekuban dk. 22 x), Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Yazıcı xx (Toure dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx (Murat Cem Akpınar dk. 90+2 ?)

Goller: Boldrin (dk. 16), Vedat Muriç (dk. 65) (Çaykur Rizespor), Melnjak (dk. 24 k.k.), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Novak (Trabzonspor), Boldrin (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Buruk, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar'u bu maçta kulübede oturturken, bu oyuncuların yerine Samudio ile Musa'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.

BURUK’UN VEDA MAÇI

Çaykur Rizespor’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer alacak. Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Fenerbahçe maçıyla Çaykur Rizespor’daki görevine başlayan Buruk, yeşil-mavili takımla çıktığı 27 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp 38 puan topladı.

KARAMAN KAZANAN 11’İ KORUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini korudu. Karaman, Çaykur Rizespor karşısında da aynı 11 ile sahaya çıktı.

2 İSİM VEDA EDİYOR

Trabzonspor’da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan ve şuana kadar yönetimin sözleşme yenilemediği oyuncular Luis Ibanez ve Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçıyla bordo-mavili formaya veda edecek. Bu iki oyuncu arasında Hugo Rodallega Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başlarken, Ibanez ise yedek kulübesinde yer aldı.

OLCAY KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek bir başka isim olan ve Çaykur Rizespor maçının 20 kişilik kadrosunda boşluk olmasına rağmen yer almayan Olcay Şahan ise sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Deneyimli futbolcu, yayınladığı mesajda, "Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur v gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR TATİLE, KARAMAN KULÜBE

Trabzonspor’da futbolcuların Çaykur Rizespor maçının ardından sezonun tamamlanmasıyla birlikte tatile çıkacakları belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın ise yönetimle transfer görüşmelerini yapmak üzere kulübe gideceği ve burada yeni sezona yönelik değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

E-SPOR TAKIMI RESMEN KURULDU

Trabzonspor Kulübü daha önce çalışma başlattığı e-spor takımını resmen kurdu. Bordo-mavili takım bundan sonraki süreçte online oyunlar üzerine oluşturulan takımıyla da faaliyet gösterecek.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da Trabzon’da otobüslerle şehre gelerek kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu ve Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

EV SAHİBİ TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün de sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.

