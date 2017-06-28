Waldemar Kita: ''Hatem Ben Arfa Türkiye'ye gidecek''

Mehmet Ekici, Dirar ve Valbuena'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin bir diğer bombası da Hatem Ben Arfa olacak gibi görünüyor. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan PSG'nin forveti için dün Fransa'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita, transferle ilgili soruları yanıtlarken, "Hatem Ben Arfa ile ilgileniyoruz ama o büyük ihtimalle Türkiye'ye gidecek" dedi.

Kita'nın bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin gizli bir şekilde yürüttüğü Hatem Ben Arfa operasyonunda başarıya ulaştığı yorumları yapıldı. 30 yaşındaki Ben Arfa, Nantes ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız Nice kulübünün de markajı altında. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta gol atamayıp sadece iki asist yaptı. Bu düşük performans üzerine de gözden çıkarıldı.

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