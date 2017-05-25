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  4. 25 Mayıs 2017 20:13

Suat Kaya'ya İngiltere'den sürpriz teklif

2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u çalıştıran Suat Kaya, İngiltere 1. Lig'den teklif geldi.

Suat Kaya'ya İngiltere'den sürpriz teklif
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Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham'ın, yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul'da görüşeceğini açıkladı.

Londra'ya da gideceğini dile getiren Kaya, "İngiltere'den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim" diye konuştu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Kulüp sahibinin Dubai'de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, "Gillingham kulubü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

6 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı.

gillingham , suat kaya , ingiltere