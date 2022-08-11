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Süper Kupa sahibini buldu

Süper Kupa sahibini buldu

Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

37. dakikada David Alaba'nın attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, 65. dakikada Karim Benzema'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde başka gol olmadı ve eflatun-beyazlılar 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

 

Etiketler süper kupa real madrid Eintracht Frankfurt
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