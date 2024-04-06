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TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine onay

TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine onay
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü belirtildi.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray pankart
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