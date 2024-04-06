TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine onay
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol