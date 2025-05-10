Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, sezonu 2’nci sırada tamamlayarak, 4 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor da 16 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmüştü.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1. Lig’de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ni yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig’e yükselen, futbolumuzun asırlık çınarı Gençlerbirliği’ni kutluyorum. Başkent temsilcisinin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Süper Lig’e tekrar dönen Gençlerbirliği’ne başarılar diliyorum.”