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Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından bir kulüp daha yabancı hakem istedi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından bir kulüp daha yabancı hakem istedi
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Samsunspor Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir başvuruda bulunarak, oynayacakları bazı karşılaşmalarda ‘yabancı hakem atanması’ talebinde bulundu.

Samsunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir başvuruda bulunarak, Süper Lig’in kritik haftalarına girilirken oynayacağımız bazı karşılaşmalarda yabancı hakem atanmasını talep etmiş bulunmaktayız. 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek, Sayın Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig’de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken, haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz. Bu çerçevede, aşağıdaki kritik karşılaşmalara yabancı hakem atanmasını federasyonumuzun dikkatine sunuyoruz:

16 Mart 2025: Fenerbahçe-Samsunspor
13 Nisan 2025: Samsunspor-Galatasaray
25 Mayıs 2025: Trabzonspor-Samsunspor

Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz" denildi.

İHA

Etiketler Samsunspor yabancı hakem TFF süper lig trendyol süper lig samsunspor
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