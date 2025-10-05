Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı

Galatasaray kendi evinde ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Süper Lig'teki dev derbiyi canlı yayında yorumlayan Erman Toroğlu, Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak iddialarda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Erman Toroğlu Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken bir iddiayı gndeme taşıdı.

Süper Lig'de bu sezon 7 maçta forma giyen ve 5 kez fileleri havalandıran Icardi, gol krallığında Rafa Silva ve Paul Onuachu ile zirvede yer alsa da Osimhen'in sakatlıktan dönüşü sonrasında ilk 11 yerine yedek kulübesinde çekilmişti.

Victor Osimhen'in yedeği haline gelen eski gol kralı Mauro İcardi ile Galatasaray yönetimi arasındaki iplerin koptuğunu belirten Erman Toroğlu "İcardı sözleşmesini uzatmak istiyor ama yönetim istemiyor" dedi.

Icardi'nin oyuna girerken mutsuz olduğuna dikkat çeken Erman Toroğlu, "Osimhen çıkıyor, Icardi giriyor. Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı! Bir şeyler var orada. Icardi'nin Galatasaray olayı bitik gibi. Duyduğuma göre; mukavelesi bitiyormuş bu sene, uzatmak istiyor ama yönetim de pek uzatmak istemiyormuş." dedi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları bu yöndeyken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından yaptığı açıklamada Mauro Icardi'yle ilgili de konuşmuştu.

Milli takımlar için verilecek aradan sonra Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin nasıl performans sergileyeceğine yönelik gelen soruya Okan Buruk, "Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Bazı oyuncuların adaptasyonları daha uzun, bazılarının daha kısa sürüyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performansından memnunum. Icardi çok uzun bir sakatlıktan çıktı, 1 sene oynamadı. Beklentimize göre daha erken döndü. Attığı gollerle birçok maçı kazanmamızda rol oynadı. Performansından her zaman memnunuz. Bu seçimleri maç maç yapıyoruz. Galatasaray çok farklı oyunlarla da sahada olacak. Burada da Sane ve Icardi'nin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha yeni başladık. Bu sürecin sonunda oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacaktır" dedi.

Okan Buruk ayrıca Icardi'nin yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmamasının hatırlatılması üzerine "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Küçük bir ısınma yapıyoruz. Herkes dışarıda ısınmak zorunda gibisinden değil. Bazısı içeride, bazısı dışarı çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çünkü onun fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Dışarı çıkmama nedeni o yüzden. Icardi ile ilgili oldu mu çok fazla gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Takım kaptanımız, oynasa da oynama da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor" şeklinde konuştu.