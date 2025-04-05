Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yarın akşam oynanacak olan dev maç öncesinde Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un internet sitesi üzerinden Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir" denildi.
Ek olarak Trabzonspor'un paylaşımında Cham'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan Muhammed Cham, 5 gol ve 9 asist kaydetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol