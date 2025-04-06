Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta VAR hakemi olarak Polonyalı Daniel Stefanski görev alacak.

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

Polonyalı hakem daha önce Beşiktaş- Trabzonspor derbisinde de VAR hakemi olarak görev almıştı.