Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

