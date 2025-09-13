Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti

TFF Pazar günü saat 20.00’de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinin, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde saat 21.00’de Almanya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle değiştirildiğini açıkladı.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00’de sahasında Trabzonspor’u konu edecekti.

Ancak EuroBasket 2025’te A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı final karşılaşması nedeniyle Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin ortak kararlarıyla mücadelelerin başlama saati 20.00’den 19.00’a alındı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 138. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 138. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin 54'e 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Yarın oynanacak olan zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Ezeli rekabette 138. kez

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 54 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 180 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

Ligde 105. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 104 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 43 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-2, sahasında 4-1'lik skorlarla 3 puana uzandı.

Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazandı

Rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalar yaşanırken, Fenerbahçe son 3 lig maçında galibiyet elde etti. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. İki takım arasındaki son 5 müsabakanın tamamı Süper Lig'de oynanırken, sarı-lacivertliler 4, bordo-mavililer 1 kez kazandı.

Tedesco'nun ilk maçı

Sezona başladığı Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkacak. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.

Ozan Ergün düdük çalacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

