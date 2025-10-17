Fenerbahçe'de Ederson'un son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Samsunspor maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Brezilyalı file bekçisinin, Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor. Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

TRT Spor