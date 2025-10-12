Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasına karar verildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol