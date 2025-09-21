Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi sona erdi. Başkanlık görevine Sadettin Saran seçildi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde başkanlık için oy verme işlemi yapıldı. Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç beyaz pusulayla, Sadettin Saran da sarı pusulayla yarıştı.
Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Sandıkların sayılması sonucunda Fenerbahçe’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ardından kulübün yeni başkanı Sadettin Saran oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran 267 oy farkıyla başkanlığı kazandı.
Sadettin Saran'ın listesi:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol