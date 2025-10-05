  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı
Güncelleme:

Beşiktaş teknik direktörü Galatasaray ile oynadıkları ve 1-1 beraberlikle biten derbiyi yorumlayan Nihat Kahveci hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a çok sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, maçı yorumlayan Nihat Kahveci canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, özellikle Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen üzerinden eleştirilerde bulundu.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu.

Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!

Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı.

İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler"

"SERGEN HOCA'NIN DEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Beşiktaş’ın derbide topa sahip olma konusunda başarısız olduğunu ifade eden Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ta Sergen Hoca mı istiyor, yoksa oyuncular psikolojik olarak bu moda mı giriyor, bilmiyorum." diyen Nihat Kahveci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu durum Kocaelispor maçında da yaşandı; Beşiktaş geri çekildi. Sergen Hocanın 'Geri çekilin' dediğine inanmıyorum. Biz, Emirhan Topçu ile Osimhen'in pozisyonunu niye tekrar izleyemiyoruz? Birbirlerini boğazlıyorlar orada, bir izleyelim ya tekrarını."

 

text-ad
Etiketler Beşiktaş Galatasaray nihat kahveci derbi Galatasaray Beşiktaş sergen yalçın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asistanından Güllü'nün ölümün ardından dikkat çeken ifadeler Asistanından Güllü'nün ölümün ardından dikkat çeken ifadeler MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü Robbie Williams'ın İstanbul konseri ''halk güvenliği'' yüzünden iptal edilmiş! Robbie Williams'ın İstanbul konseri ''halk güvenliği'' yüzünden iptal edilmiş! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir''
Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! 2 dakikada 1 kilogram bal yedi, izleyenler hayret etti 2 dakikada 1 kilogram bal yedi, izleyenler hayret etti Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!