Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı

Beşiktaş teknik direktörü Galatasaray ile oynadıkları ve 1-1 beraberlikle biten derbiyi yorumlayan Nihat Kahveci hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a çok sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, maçı yorumlayan Nihat Kahveci canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, özellikle Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen üzerinden eleştirilerde bulundu.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu.

Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!

Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı.

İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler"

"SERGEN HOCA'NIN DEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Beşiktaş’ın derbide topa sahip olma konusunda başarısız olduğunu ifade eden Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ta Sergen Hoca mı istiyor, yoksa oyuncular psikolojik olarak bu moda mı giriyor, bilmiyorum." diyen Nihat Kahveci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu durum Kocaelispor maçında da yaşandı; Beşiktaş geri çekildi. Sergen Hocanın 'Geri çekilin' dediğine inanmıyorum. Biz, Emirhan Topçu ile Osimhen'in pozisyonunu niye tekrar izleyemiyoruz? Birbirlerini boğazlıyorlar orada, bir izleyelim ya tekrarını."