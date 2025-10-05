Okan Buruk'tan derbinin hakemi Yasin Kol için olay ifadeler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler'in yaptığı hatayla, derbiyi yöneten Yasin Kol'un yaptığı hata arasında fark olmadığını belirterek, "Genel olarak hakemin performansından memnun değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Salı günü oynadığımız önemli maç vardı. Oyun olarak daha farklı olacağını, rakibimizin topu bize bırakacağı ve üretkenlik anlamında sahaya doğru yayılmamız gereken bir maçtı. İlk yarıda sol kanadı kullanmak istedik. 3 tane Jakobs'un güzel koşusu vardı. Onun dışında topa sahip olmak istedik. Rakibimizin Rafa Silva ile yakaladığı geçiş hücumları vardı. Kırmızı kart pozisyonu yerleşmediğimiz bir pozisyon değilmiş, Lemina arkada, Davinson doğru yerde. Davinson'un yaptığı bir dalgınlık, rakibinin onu geçmesine ve devamında ayağına takılarak kart görmesine yol açtı. Asıl bizim için bardağın dolu tarafı 10 kişi kaldıktan sonra oynadığımız oyun. İkinci yarı rakibimize 1 pozisyon verdik. Hiçbir zaman 1 puana sevinmiyoruz. 10 kişi 1-0 geriden gelip, 1 puana çok sevinmesek de oyun olarak kendi yönettiğimiz 1 kişinin eksikliğinin fark edilmediği bir maç izledik. Sergen Hocayı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark yok"

Müsabakanın 68. dakikasında Galatasaray'ın atağında maçın hakemi Yasin Kol'un oyunu durdurmasının sorulması üzerine Buruk, "Geçen sene tek kaybettiğimiz maçın hakemi Yasin Kol'du. Orada yanlış bir kırmızı kart vardı. Sarı kart olduğunu düşündüğümüz bir karttı. VAR çağırdı, VAR çağırınca hakemler yüzde 99 sesini çıkartmıyor. O maçın hakemi de Yasin Kol'du. Bu maçta yine Yasin Kol'u görünce şaşırdık, 2 hafta önce yine maçımızı yönetmişti. Mücadelemiz hakem kararlarından daha önemli. Trabzonspor maçından çok da bir fark olmadığı, Arda Kardeşler'in belki hakemlik hayatı bitecek. Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler’in yaptığı hata arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Bir de Yunus'un atağı kesildi, bu sefer yan hakem devreye girdi. Bir tanesi hakemin düşüncesi, faul çaldı. 3 kere oyna demesine 3 pastan sonra top tam Sallai'nin önüne gitti, pozisyona girerek bu düdüğün çalmasına değerlendirme yapılacaktır. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman geçirmeye de müsaade etti" diye cevap verdi.

"11-10 kaldığımızda daha iyi oynadık"

36. dakikada gördükleri kırmızı kartla uzun bir süre 10 kişi oynadıklarını fakat buna rağmen rakipleri kadar koştuklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "4 gün ara da dinleme açından yeterli bir süre. Oyuncularım, 1 kişi eksik olmamıza rağmen rakip kadar koştu. Gerçekten fedakarca bir oyun ortaya koydu. Oyuncularımın performansından memnunum. 11-10 kaldığımızda daha iyi oynadık. Bunu da değerlendireceğiz. Daha zevkli maç beklenebilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Sane ve Icardi'nin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Milli takımlar için verilecek aradan sonra Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin nasıl performans sergileyeceğine yönelik gelen soruya Okan Buruk, "Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Bazı oyuncuların adaptasyonları daha uzun, bazılarının daha kısa sürüyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performansından memnunum. Icardi çok uzun bir sakatlıktan çıktı, 1 sene oynamadı. Beklentimize göre daha erken döndü. Attığı gollerle birçok maçı kazanmamızda rol oynadı. Performansından her zaman memnunuz. Bu seçimleri maç maç yapıyoruz. Galatasaray çok farklı oyunlarla da sahada olacak. Burada da Sane ve Icardi'nin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha yeni başladık. Bu sürecin sonunda oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacaktır" dedi.

"Singo'nun arka adalesinde zorlanma oldu"

Karşılaşmada sakatlanan Wilfried Singo'nun durumu hakkında da bilgi veren Buruk, "Singo'nun arka adalesinde zorlanma oldu. Uzun toplar, çok fazla istemediğim şeyler. Uzun toplarla bazen geçiş yiyoruz, tekrar başladığında rakibin başlangıcı 1 dakika sürüyor. Bir çıkış gösterdi, orada sakatlandı. İnanıyorum ki uzun sürecek bir şey yoktur düşünüyorum. Osimhen'in herhangi şikayeti olmadı. Değiştirme nedenim, çok yoruluştu" açıklamasında bulundu.

"Icardi'nin fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Küçük bir ısınma yapıyoruz. Herkes dışarıda ısınmak zorunda gibisinden değil. Bazısı içeride, bazısı dışarı çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çünkü onun fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Dışarı çıkmama nedeni o yüzden. Icardi ile ilgili oldu mu çok fazla gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Takım kaptanımız, oynasa da oynama da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili birçok takımın şikayetleri olduğunu aktaran Okan Buruk, "Bence hakemler oyunun durmasını istiyorlar. Bence daha rahat ediyorlar. 1-0 gerideyiz, faul olmuş, hızlı başlamamız lazım, rakip yedek kulübesini uyarıyor, oyun yine duruyor. Avrupa maçlarına çıktığımızda topun oyunda kalma süreleri 60 dakikalara geldiğinde bizim için ekstra süreç oluyor. Hızlandırmalarını ümit ediyoruz. Yeni kurallar bu anlamda güzel. Aut atışında da kural değiştirebilirler. Müsaade ediyorsanız aut atışları 1 dakikayı buluyor" diye konuştu.

"İlkay, futbolu çok iyi bilen, arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan biri"

İlkay Gündoğan'ın transferiyle saha için önemli bir lider kazandıklarını vurgulayan Buruk, "Futbolu çok iyi bilen, arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan biri. 10 kişilik bölümde Torreira'nın dinamizmi, sertleri çok önemli ama İlkay'ın alanları doğru kapatması rakibimize üstünlük kurmamız en büyük nedenlerinden biri. Lemina'nın stopere geçip, Torreira ile ikisinin orta saha olmasını söyledim. Rakip de ön alan baskısı yapmayınca Uğurcan'ı merkezden oyuna sokarak topun daha çok bizde kalmasını sağladık. Net bir baskı gelmeyince oyunu eşitlemiş olduk" diyerek sözlerini tamamladık.

İHA