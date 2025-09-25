  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Osimhen bilmecesinde kriz iddiası: Neden forma giymediği belli oldu!

Osimhen bilmecesinde kriz iddiası: Neden forma giymediği belli oldu

Osimhen bilmecesinde kriz iddiası: Neden forma giymediği belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, milli takımındaki sakatlığının ardından uzun süredir Galatasaray forması giyememesinin arkasında finansal bir kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Galatasaray forması giyemeyen Victor Osimhen hakkındaki iddia yeşil sahalara bomba gibi düştü.

Galatasaray’da sakatlığı yüzünden oynayamayan Victor Osimhen ile ilgili "maaş alamadığı için oynamıyor" iddiası ortaya atılmıştı.

Gazeteci Serdar Ali Çeliker Osimhen’in neden oynamadığı konusunda açıklamalarda bulundu ve "Osimhen konusunda para veya maaşlık bir sıkıntı yok. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için kendini riske etmiyor. Adam döner dönmez oynarsa ülkesinde hain olarak adlandırılmak istememiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Osimhen'in Galatasaray'ın 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

text-ad
Etiketler Galatasaray Victor Osimhen osimhen osimhen neden oynamıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu
Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi