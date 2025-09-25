Osimhen bilmecesinde kriz iddiası: Neden forma giymediği belli oldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, milli takımındaki sakatlığının ardından uzun süredir Galatasaray forması giyememesinin arkasında finansal bir kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Galatasaray forması giyemeyen Victor Osimhen hakkındaki iddia yeşil sahalara bomba gibi düştü.

Galatasaray’da sakatlığı yüzünden oynayamayan Victor Osimhen ile ilgili "maaş alamadığı için oynamıyor" iddiası ortaya atılmıştı.

Gazeteci Serdar Ali Çeliker Osimhen’in neden oynamadığı konusunda açıklamalarda bulundu ve "Osimhen konusunda para veya maaşlık bir sıkıntı yok. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için kendini riske etmiyor. Adam döner dönmez oynarsa ülkesinde hain olarak adlandırılmak istememiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Osimhen'in Galatasaray'ın 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.