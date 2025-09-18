Osimhen'den bir kötü haber daha! Sahalara ne zaman dönecek?
Milli takımda sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, bu akşam 22.00'de Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor.
OSİMHEN FORMA GİYEMEYECEK
Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen, Almanya'ya da götürülmedi.
DÖNÜŞ İÇİN HEDEF LIVERPOOL MAÇI
Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.
Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
