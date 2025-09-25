Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Volkan Demirel'e yöneticilik teklif edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran mazbatayı almadan önce Samandıra'daki kötü havayı gidermek için çalışmalarına erken başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

Daha önce yardımcı antrenörlük yapmıştı

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de daha önce 2019-2021 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Demirel, Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Devin Özek ve Tedesco ile toplantı

Öte yandan Sadettin Saran, Zagreb dönüşü teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le de bir görüşme gerçekleştirecek.