Samsunspor Başkanı'ndan olay açıklama: ''Acun Ilıcalı Galatasaray'ı tek başına dağıtıyor''

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalara ilginç bir yorum getirerek "Acun Ilıcalı. Galatasaray'ı tek başına dağıtıyor, tek başına" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım HT Spor ekranlarında açıklamalar yaptı. Yıldırım kendi kulübü hakkında açıklamalar yaparken Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

Yüksel Yıldırım "Samsunspor olarak biz 5. büyük olmak istiyoruz. Beşiktaş ile olan maçımızda beni doğradılar. Biz orada alacağımız maçta 10 kişiyle son 30 dakikada direndik ve 0-0 kaldık. Yenilmedik. Bize penaltı ve golümüz verilmiyor. Demek ki Türkiye'de ilk 3 belli. Biz figüran oluyoruz. Samsunspor 'bitti' demeden maç bitmez. Emre Kılınç'a öyle bir faul yapılıyor ki. Hakem penaltı vermedi. Ayağı kırılsın mı orada? Sakatlansın mı? Samsunspor bu ülkenin takımı değil mi? Bırakın lige renk katalım

"ACUN ILICALI GALATASARAY'I TEK BAŞINA DAĞITIYOR"

Galatasaray dünyada en büyük Türk takımı diye biliniyor. Nereye gitsem tanınıyor. Çünkü Avrupa'da yaptıklarından Fenerbahçe de inşallah bu sene kupayı kazanacak.

Fenerbahçe'nin şu anki başarısının arkasındaki en büyük etken Acun Ilıcalı. Galatasaray'ı tek başına dağıtıyor, tek başına. Medyayı çok iyi biliyor. Herkes darmadağın olmuş. Jose Mourinho'da işini yapıyor. Ali Koç'a dedim sen bu kadar kameralara çıkma yüzünü eskitme dedim. Acun Ilıcalı'yı koydu." ifadelerini kullandı.