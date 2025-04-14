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Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart

Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart
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Sivasspor'un Fenerbahçe maçı öncesi sahaya ''Doğal olan normal doğum'' pankartıyla çıkması tepkilere neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivasspor'un maç öncesi sahaya ''Doğal olan normal doğum'' pankartıyla çıkması tepki çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlığın tehlike altında olduğunu iddia ederek 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmişti. Nüfus artış hızının azalmasının önündeki engellerin sezaryen doğum olduğunu ileri süren Erdoğan, gerekli adımları atacaklarını duyurmuştu.

Sosyal medyada erkek sporcuların elinde "normal doğum" teşvikine dair pankartın olmasına kadınlardan tepki yükseldi.

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Etiketler Fenerbahçe Sivasspor sivasspor Fenerbahçe normal doğum
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