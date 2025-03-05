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Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı.

Sezona Bülent Uygun ile başlayan ve 16'ncı haftada yollarını ayıran Sivasspor, bu görevi Ömer Erdoğan'a teslim etmişti. Geride kalan 9 haftada Sivasspor, Erdoğan yönetiminde ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, küme düşme potasına girdi. Son olarak Başakşehir yenilgisinin ardından yönetim kurulu karşılıklı olarak anlaşarak Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Sivasspor, bu gelişme sonrasında daha önce 2 kez Sivasspor'u çalıştıran ve en son 2023 yılında takımdan ayrılan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay" ifadalerine yer verildi. 

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı dahaSüper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı dahaTrendyol Süper Lig

 

DHA

Etiketler Sivasspor sivasspor Rıza Çalımbay teknik direktör
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